INTERLAKEN / SHAOXING Diese Woche sind 30 000 chirurgische Schutzmasken bei der Spitäler fmi AG abgeliefert worden. Dieses Geschenk hat einen langen Weg hinter sich – und eine Vorgeschichte.

Die Masken wurden Ende März im chinesischen Shaoxing fertiggestellt und per Flugzeug in die Schweiz transportiert. Probleme an der Grenze gab es keine, obwohl man dies nicht ausschliessen konnte. Vor einigen Tagen trafen die Masken nach langer Reise und einem Transit über Istanbul in der Schweiz ein und wurden per Auto nach Interlaken gebracht. Vor dem Alpinen Notfallzentrum nahmen CEO Urs Gehrig, Chefapotheker Enea Martinelli, der Berner Regierungsratspräsident Christoph Ammann sowie Vertreterinnen von Tangin Swiss Watches das Präsent in Empfang.

20 000 der Masken kommen dem Personal der eigenen und…