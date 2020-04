Viehmärkte sind nach wie vor verboten – zum Leidwesen der Landwirte, die ihre Tiere unter Wert verkaufen müssen. Damit der Verlust jedoch nicht allzu gross ausfällt, zahlt der Kanton nun Vermarktungsbeiträge aus.

BIANCA HÜSING

Wer seine Kälber oder Kühe auf öffentlichen Märkten veräussert, profitiert davon in zweifacher Hinsicht. Erstens werden die Tiere von Fachleuten taxiert, wodurch faire und transparente Preise zustande kommen sollen. Zweitens zahlt der Kanton Bern einen Zustupf von bis zu 100 Franken pro Tier, den sogenannten Vermarktungsbeitrag. Auf beides mussten die Landwirte in den letzten Wochen verzichten, da aufgrund der Corona-Pandemie keine Viehmärkte stattfinden durften. Ein Ende dieses Verbots ist zwar noch nicht in Sicht. Gleichwohl hat der Regierungsrat eine Lösung…