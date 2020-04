Seit dem 21. März findet im «ChieneHuus» des Kientalerhofs jeden Abend von 17.45 Uhr bis 18 Uhr ein Balkon-Singen statt. Für die musikalische Leiterin Verena Brenn ist es schon zu einem Ritual geworden.

MICHAEL SCHINNERLING

«I singe wi ne Vogel, s tuet em Härz so guet – vo mim Balkon, us mim Garte, u das git mir Muet», tönt es aus dem «ChieneHuus» beim Kientalerhof. Auf den Balkonen des Rückzugshauses sieht man Menschen stehen – und Verena Brenn mit ihrer Ukulele davor. Normalerweise gibt es einmal im Monat ein Offenes Singen in der Wohnung 301. In Corona-Zeiten findet dies nicht mehr statt. «Auch wir müssen und wollen uns an die Vorgaben des BAG halten», erklärt die musikalische Leiterin Verena Brenn. «Gleichzeitig wissen wir aber auch, welche heilsame und verbindende Wirkung das…