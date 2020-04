DATENSAMMLUNG Das Handy hat man meist dabei. Dieses könnte eine Rolle dabei spielen, die Ansteckungsketten des Coronavirus zu unterbrechen. Entsprechende Software ist in Arbeit. Droht die dauerhafte Überwachung?

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Viele von uns geben relativ bedenkenlos Daten an Unternehmen frei, wenn wir Apps auf unseren Mobiltelefonen installieren. Dies passiert meist freiwillig im Tausch gegen eine Gratis-Software oder Dienstleistung. Wie die Daten weiterverwendet werden, ist oft unklar – und wird dann in aufploppenden Werbebannern und unerwarteten Nachrichten auf dem Handy plötzlich sichtbar. Dass eine gewisse Skepsis gegenüber den App-Anbietern besteht, ist somit verständlich.

Doch genau mit der freiwilligen Freigabe von Daten soll in wenigen Tagen gegen die Weiterverbreitung des…