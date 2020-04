Kreativ-Atelier und Töpferei hatten viel für die Osterausstellung vorbereitet. In der Gärtnerei lag das Gestaltungsmaterial parat, und auch die Küche war für den Grossansturm gerüstet. Wegen des Coronavirus kam in der Stiftung Bad Heustrich alles anders.

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist still in der Stiftung Bad Heustrich. Normalerweise würden jetzt Besucher ein und aus gehen, um ihre Ostergeschenke einzukaufen. Die Mitarbeitenden und BewohnerInnen hätten gerne ihre Werke aus der Schreinerei, Töpferei oder aus dem Kreativ-Atelier gezeigt. In der Gärtnerei war alles bereit, um Bepflanzungen zu gestalten. «Schweren Herzens mussten wir den Betrieb runterfahren. Dass die Osterausstellung abgesagt werden musste, tut noch immer sehr weh», erklärt Institutionsleiter Arnold Sieber. Es gehe dabei…