PORTRÄT Ob Verkehrsunfall, Flugzeugabsturz oder Mord – Gerhard Reichen und sein Team vom Unfalltechnischen Dienst der Kapo Bern sind rund um die Uhr einsatzbereit. Beim Vermessen des Tatorts kann der gebürtige Frutiger auf m odernste Technik zurückgreifen.

MICHAEL SCHINNERLING

Gerhard Reichen sitzt in seinem Büro in Bern. «Es kann sein, dass das Telefon klingelt. Dann ist das Interview beendet und ich muss ausrücken», warnt er. Reichen ist Chef der Fachstelle Vermessung des Unfalltechnischen Dienstes bei der Kantonspolizei Bern. Eine zweite Fachstelle dieser Art gibt es in Zürich. Es sind wohl nicht immer die schönsten Bilder, die der gebürtige Frutiger bei seinen Einsätzen zu sehen bekommt. Wenn er anlässlich eines Tötungsdelikts ausrücken muss, besteht sein primärer Job in der…