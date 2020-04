MILITÄR Seit Mitte März gilt in den Rekrutenschulen Urlaubsverbot. Davon betroffen ist auch Dominik Methner. Der Infanterie-Leutnant gewährt einen kleinen Einblick ins aktuelle Leben in der Kaserne.

KATHARINA WITTWER

«Ich kann nur von mir erzählen – wie es mir geht und wie ich die Corona-Krise erlebe. Zur ‹allgemeinen Lage› in der Kaserne dagegen darf ich mich nicht äussern», liess Leutnant Dominik Methner den «Frutigländer» am Telefon wissen. Der Informatiker rückte im Januar 2019 in die Infanterie-Rekrutenschule ein, machte anschliessend die Unteroffiziersschule, verdiente den Wachtmeister ab und hängte die Offiziersschule an, die bis Ende November dauerte. Am 7. Januar rückte er erneut in die Kaserne Neuchlen bei Gossau (SG) ein. Diesmal, um den Grad des Leutnants abzuverdienen.

