Die Pingpongtische an der OSS Frutigen müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Gemäss einem Frutiger fehlt den Schülern damit jedoch eine wichtige Pausenaktivität und Bewegungsmöglichkeit. Er schlägt deshalb in einer Onlinepetition vor, die unbenutzte Grünfläche vor dem OSS-Fahrradunterstand in einen Pausenplatz samt Pingpongtischen und Raum für andere Aktivitäten zu verwandeln. Der Umbau könnte in einer Projektwoche mit mehreren Klassen realisiert werden.

RED

Für einen erfolgreichen Vorstoss sind mindestens 200 Unterschriften erforderlich. Diese können online eingegeben werden.

Weitere Informationen zum Vorstoss und zur Onlineplattform petitio.ch finden Sie auf unserer Homepage www.frutiglaender.ch