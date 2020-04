Das Internationale Pfadfinderzentrum lebt von grossen Besuchergruppen aus aller Welt. Im Moment sind die Grenzen jedoch zu. Welche Massnahmen haben die Verantwortlichen getroffen?

Vibeke ist Pfadiführerin aus Dänemark. Sie hat für ihre 50-köpfige Pfadigruppe ihr Auslandsommerlager gebucht. Denn im Juni beginnen in Dänemark die Ferien, und alle freuen sich auf zwei Wochen Pfadizentrum Kandersteg. «Können wir das Lager durchführen, wenn sich die Lage beruhigt? Wenn nicht, was passiert mit unseren Reservationsgebühren?» Mit solchen Fragen sind Jack Higgins, Direktor des Zentrums, und sein Team in diesen Tagen laufend konfrontiert. «Für den Sommer haben rund 635 verschiedene Gruppen etwa 65 000 Übernachtungen bei uns gebucht. Können wir im Sommer nicht öffnen, haben wir gelinde gesagt ein…