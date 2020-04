In den fmi-Spitälern mussten nur wenige Corona-Patienten behandelt werden, die COVID-Intensivplätze blieben leer. Seit gestern Montag werden auch nicht dringliche Eingriffe wieder vorgenommen. Limitiert durchgeführt werden auch Therapien.

Am 21. März ging im Aufwachraum und in der Tagesklinik des Spitals Interlaken eine COVID-Intensivstation mit zehn zusätzlichen Beatmungsplätzen in Betrieb. Jetzt ist sie wieder zurückgebaut. Insgesamt stehen dort nun noch sechs Beatmungsplätze zur Verfügung. Im Spital Frutigen bleiben die räumlich ohnehin separierten COVID-Zimmer vorläufig bestehen. Sollte eine zweite Welle kommen und die Anzahl der COVID-Patienten wieder stark ansteigen, kann der Betrieb jederzeit wieder hochgefahren werden.

Seit Ausbruch der Krise wurden in den Spitälern Frutigen und…