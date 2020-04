Bereit für die Zeit nach Corona

Das Ende der Krise ist noch nicht in Sicht. Aber Schweiz Tourismus (ST) arbeitet an einem Plan für die Zeit danach. Die geplante Sommerkampagne wird erst gestartet, wenn sich die Lage entspannt. Sobald Gäste wieder einreisen dürfen, dann sollen diese gemäss ST-Mediensprecher Markus Berger ganz anders angesprochen werden: «Wir müssen beim Gast zuerst wieder die Reiselust wecken und sehr viel Empathie zeigen. Dazu entwickeln wir einen Recovery-Plan für den Einsatz nach der Pandemiewelle. Die Leute sollen wieder Freude am Reisen bekommen.» Die Situation wird sich in Asien, vor allem in China, wohl zuerst entspannen. Die Bearbeitung dieser Märkte nimmt ST langsam wieder auf: «Wir konnten bereits Buchungen für Incentive-Reisen und Gruppen aus China…