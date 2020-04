Auch die Anlässe der Volkswirtschaft Berner Oberland sind von den Einschränkungen wegen des Coronavirus betroffen. So kann die für den 23. April geplante 100. Generalversammlung nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Die Geschäfte würden stattdessen schriftlich abgewickelt, teilt der Verein mit. Die Abstimmungsunterlagen werden den Mitgliedern in diesen Tagen per Briefpost zugestellt. Der Jahresbericht wird auf der Webseite aufgeschaltet.

PRESSEDIENST VOLKSWIRTSCHAFT BERNER OBERLAND