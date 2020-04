Das Coronavirus zwingt die Menschen, überwiegend daheim zu bleiben. Gut, könnten sie die Zeit mit Lesen verbringen. Wie aber kommt man dieser Tage an Bücher? Eine Umfrage bei den Bibliotheken der Region.

MONIKA INGOLD

Die Bibliothek Frutigen hat früh die Initiative ergriffen. Auf Nachfrage beim BAG (Bundesamt für Gesundheit) erhielt sie die Erlaubnis, unter Einhaltung sämtlicher Vorschriften weiterhin Bücher auszuleihen. Am 31. März startete die Bibliothek die spezielle Ausleihe mithilfe ihres Onlinebücherkatalogs. Interessierte LeserInnen, speziell auch Jugendliche und Kinder, können die gewünschten Titel per E-Mail oder Telefon bestellen. In der Bibliothek wurde ein Fenster zum Schalter umfunktioniert. Die bestellten Bücher können nun bei jedem Wetter ohne direkten Kundenkontakt…