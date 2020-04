Die IC 8 von Bern nach Brig verkehrte gemäss Fahrplan. Die IC 61 wurden in Spiez und Brig gewendet. Die EC wurden über die Bergstrecke umgeleitet.

Bereits im Februar und dann wieder im März traten Schlamm und Wasser an derselben Stelle in den Basistunnel ein. Die zweite Röhre war erst am 24. April wieder geöffnet worden.