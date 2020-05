Lebensmittelgeschäfte durften die letzten Wochen mit Hygieneund Abstandsauflagen geöffnet haben. Neben den Grossverteilern erlaubte dies auch Klein- und Kleinstläden, ihre Kunden zu bedienen. Wie schlagen sie sich in der Corona-Krise?

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Sie decken oftmals Nischen ab, ihre Produkte sind als Mitbringsel beliebt, und sie repräsentieren einheimisches Schaffen: Die kleineren Läden sind von der ausserordentlichen Lage ebenso betroffen wie die Grossverteiler. Doch können sie dieser auch etwas Positives abgewinnen?

Angepasstes Angebot in Kanderbrück

In der hölzernen Hütte an der Wallisgasse 1 sind normalerweise allerhand Leckereien zu kaufen. Seit zwei Jahren betreibt Marie-Madeleine Mägert den «Dörflilade» im Miniformat. Vor allem regionale Produkte und Spezialitäten sind an…