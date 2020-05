Der Bundesrat will am 27. Mai entscheiden, ob die Seil- und Bergbahnen der Schweiz ihren Betrieb am 8. Juni wieder aufnehmen dürfen. Der «Frutigländer» sprach mit dem Kandersteger Fritz Jost, Vizedirektor des Branchenverbandes Seilbahnen Schweiz (SBS), über Planungsfristen und Schutzkonzepte.

Fritz Jost, der Lockdown ist für viele Seilund Bergbahnen zu einer Existenzfrage geworden. Sie drängen auf eine rasche Öffnung. Gleichzeitig sind sich alle einig, dass eine zweite Ansteckungswelle verhindert werden muss. Wo positioniert sich der Branchenverband SBS zwischen diesen beiden Interessen?

Die Situation zeigt klar, wie wichtig der Tourismus als Ganzes für die Schweiz ist. Der Bundesrat gewichtet aber zum Beispiel wiedereröffnete Tattoostudios höher als die Tourismusbranche mit ihrer grossen…