Der «Frutigländer» besuchte kürzlich die katholische St.-Mauritius-Gemeinde und sprach mit dem dortigen Pfarrer Stefan Signer: Was ist das Spezielle an dieser Gemeinde?

MARTIN NATTERER

Wer hätte es gedacht: Rund 1200 Mitglieder hat die katholische St.-Mauritius-Gemeinde in Frutigen, zu deren Pfarreien auch die Marienkirche in Kandersteg und die Peter-und-Paul-Kirche in Adelboden gehören. Wenn Pfarrer Stefan Signer sich dazu äussert, schwingt fast ein wenig Wehmut mit. Denn obwohl seine Gemeinde damit überschlagen rund 7 Prozent der Bevölkerung des Frutiglandes zählt, werden – schon zu normalen Zeiten – die Gottesdienste meist nur von wenigen Kirchgängern besucht. Ausnahmen sind laut Signer die Kirchen- und grossen Familienfeste – ein Zustand, der wohl auch auf die eine oder andere…