LAUFSPORT Beim «Wings for Life World Run» starteten LäuferInnen am Sonntag weltweit zur selben Zeit. Gleitschirmpilot Chrigel Maurer motivierte die Gruppe «Mentigsläufer», mitzumachen. Der Erlös kommt der Rückenmarkforschung zugute.

MICHAEL SCHINNERLING

Von Frutigen aus wurde nach Reichenbach gelaufen. Dort drehte man einige Runden um den Flugplatz. Weil alle TeilnehmerInnen ihre Kilometer individuell zurücklegten, konnte das Rennen trotz Corona stattfinden. Jeder Athlet hatte eine «Wings for Life»-App auf seinem Handy installiert. Nun ging es nicht darum, so viele Runden oder so lange wie möglich zu laufen. Das Ergebnis richtete sich nach der zurückgelegten Distanz; 30 Minuten nach dem Start fährt nämlich ein virtueller «Catcher Car» los und überholt die Läufer nach und nach. Ziel ist…