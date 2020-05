Auch die Musikschule Oberland Ost (MSO) und die Musikschule unteres Simmental und Kandertal (MUSIKA) nahmen vor einer Woche den Präsenzunterricht wieder auf – nach Monaten ohne Konzere, aber voller Austausch.

Gerade beim Unterrichten von Musik sind die Sinne ja unabdingbar. Der fehlende direkte Kontakt ist da ein grosser Verlust für beide Seiten. Andere Nachteile beim Fern-Musikunterricht sind klangliche Defizite oder Bewegungsabläufe, die schwer zu eruieren sind. Was den MusikerInnen in den letzten Wochen wohl am meisten fehlte, sind die fehlenden Konzerte, aber auch der Gruppenunterricht.

Aber es gab auch grosse Vorteile: Der zwischenmenschliche Umgang mit den SchülerInnen und den Eltern wurde intensiviert. Neue Unterrichtsformen wurden ausprobiert. Die Schü- lerInnen hatten die…