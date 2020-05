Der Bundesrat hat gestern die Grundprinzipien für die Wiederaufnahme des normalen Schulbetriebs verabschiedet. Unter diesen Vorgaben wird ein flächendeckender Präsenzunterricht ab dem 8. Juni nicht möglich sein.

Seit 11. Mai dürfen gemäss den Vorgaben des Bundesrates auch die Bildungsstätten im nachobligatorischen Bereich wieder in kleinen Gruppen zu maximal fünf Personen inklusive Lehrperson vor Ort unterrichten. Ab 8. Juni ist die Aufnahme von Präsenzunterricht in grösseren Gruppen vorgesehen. Der Bundesrat wird am 27. Mai definitiv entscheiden.

Nun ist bekannt, welche Vorgaben die nachobligatorischen Bildungsstätten für den Start des Präsenzunterrichts einhalten müssen. Der Bundesrat hat dazu Grundprinzipien erlassen. Jede Bildungsinstitution muss über ein Schutzkonzept verfügen, das…