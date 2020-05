Seit nunmehr 20 Jahren besteht das Ingenieurbüro Knobel Engineering Kandertal GmbH, kurz: «kek». Aufgrund der momentanen Umstände wird das runde Firmenjubiläum aber erst im kommenden Jahr gefeiert.

MARCEL MARMET

«Weil wir keine Privatkunden betreuen, kennen uns viele Einheimische auch nach 20 Jahren Firmengeschichte noch kaum», sagt kek-Geschäftsführer Martin Knobel. Aufgewachsen ist er in Chur. Dort hat er auch seine Ausbildung und sein Studium zum Elektroingenieur absolviert. Durch seine Frau, die aus Frutigen stammt, zog es ihn ins Kandertal. In den ersten Jahren konnte man Knobels Unternehmen für Energietechnik, das er im Frühling 2000 als Einmannbetrieb gründete, in einem Studio an der Unteren Bahnhofstrasse und später in den Räumlichkeiten bei «Bärtschi Bau» finden. In dieser Zeit…