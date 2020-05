Weil die Firma Burn und Künzi AG ihren Werkhof ins Diemtigtal verlegte, benötigte sie das Grundstück im Schützenweidli nicht mehr und bot es zum Verkauf an. Die Gemeinde Adelboden, die dringend einen neuen Werkhof mit Feuerwehrmagazin braucht, zeigte Interesse am Kauf dieses Areals. 2017 veräusserte sie einen Teil der Schützenmatte an die Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) und an die Gemeinde für Christus (GFC) und kaufte im Gegenzug das Areal im Schützenweidli. Über den Kredit für den Um- und Neubau des Werkhofs muss noch an einer Urnenabstimmung befunden werden.

Anfang Mai wurde damit begonnen, eine gemeinsame Zufahrtsstrasse für den Aushub und die Neubauten der LWA und der GFC zu erstellen. Das noch auf der Schützenmatte befindliche Salzsilo stellte dabei ein Hindernis dar und…