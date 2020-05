An Auffahrt und am darauffolgenden Sonntag finden in der Gemeinde normalerweise die Konfirmationen statt. Dieses Jahr ist es anders gewesen.

MARTIN NATTERER

«Darf die Gemeinde nicht in die Kirche kommen, kommt die Kirche zur Gemeinde», lautete das Motto der Reichenbacher Kirchgemeinde. Das Pfarrteam warb damit für eine Aktion, die es am Auffahrtstag über sieben Stationen in die Bäuerten führte.

Es begann an einem Bilderbuchtag bei der Kapelle im Kiental. Vor einer strahlenden Bergkulisse versammelten sich die aktiven «Wander-Prediger» und ihr Musik- und Organisationsteam bereits früh am Morgen für die Vorbereitungen. Über eine Lautsprecheranlage wurde der Gottesdienst ins Tal hinab übertragen. Als zu Beginn weithin die Glocken zu hören waren, versammelten sich überall kleine Grüppchen auf…