Seit dem 27. April können Körpertherapeuten wieder praktizieren. Sie passen die Hygienemassnahmen laufend den Vorschriften an. Doch die Patienten zögern noch – vor allem jene, die einer Risikogruppe angehören und nicht zwingend eine Therapie brauchen.

KATHARINA WITTWER

Während des sechswöchigen Lockdowns lief in Physio- und Körpertherapiepraxen fast gar nichts. «Wir durften in dieser Zeit nur Notfallpatienten behandeln, die zwingend Physiotherapie benötigten», erinnert sich Charles Hurni. Er ist Mitinhaber des Therapiezentrums Kandertal in Reichenbach. Auch Osteopathie und Craniosacraltherapie waren nur mit ärztlicher Verordnung erlaubt, und die Physiotherapiemitarbeiter hatten Kurzarbeit. Behandlungen in Altersheimen oder bei Klienten zu Hause waren nur in absoluten Ausnahmefällen…