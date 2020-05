KRIEGSENDE Heute vor 75 Jahren endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Albert Klopfenstein war damals zehnjährig. Er erinnert sich an die Lebensmittelrationierung, eigene und fremde Soldaten und seinen patriotischen Vater.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Wenn ich zurückdenke, höre ich sofort dieses tiefe Brummen, das Geräusch der schweren amerikanischen Bomber, die Nacht für Nacht direkt übers Kandertal nach Italien flogen. Dutzende oder mehr …» Dieses bedrohliche Geräusch sorgte dafür, dass die deutsche Wehrmacht in Italien Ende April 1945 kapitulierte, endgültig vorbei war der Zweite Weltkrieg in Europa aber erst am 8. Mai. Albert Klopfenstein war damals zehn Jahre alt. 75 Jahre ist das her, doch es gibt für ihn Erinnerungen aus der Kriegszeit und kurz danach, die vergehen nicht mehr.

Schwarz…