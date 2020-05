Seit Jahren hat die Gemeinde immer wieder Ärger mit Vandalismus – von geklauten Fahnen über Graffiti bis hin zu Scherbenhaufen. Weil bisherige Aufrufe nicht viel nützten, versucht man es nun mit einer Plakataktion.

BIANCA HÜSING

Auf einer Abfalltonne an der Engstlige prangt mit schwarzer Farbe ein Anarchisten-A. Eine private Garage nahe dem Widi-Schulhaus trägt – wahrscheinlich unfreiwillig – eine feindliche Botschaft gegen die SVP. Im Schwandistrassen-Tunnel wird in pinken Lettern dem weiblichen Geschlechtsorgan gehuldigt. Diese ausgewählten Beispiele finden sich schon bei einem kleinen Rundgang in Bahnhofsnähe – und sie sind bei Weitem nicht die einzigen. Illegale Graffiti beschäftigen die Gemeinde Frutigen seit Jahren und scheinen sich in letzter Zeit sogar zu häufen. Wie die Gemeinde…