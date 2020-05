Im ersten Quartal des Jahres 2020 war der Bucher-Konzern mit einer tieferen Auslastung und zunehmenden Covid-19-Auswirkungen konfrontiert. In Frutigen wird in Teams mit unterschiedlicher Präsenz gearbeitet – und ab Mai auch in Kurzarbeit.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Wie alle weltweit tätigen Unternehmen spürt Bucher Industries die Coronavirus-Pandemie an verschiedenen Fronten und unterschiedlich stark. In etlichen der Konzernbereiche und einigen Ländern sind Standorte ganz oder teilweise geschlossen und die Lieferketten sind beeinträchtigt. Zudem ist die Nachfrage nach Bucher-Produkten gesunken. Für Frutigen – ein Teil der Hydrauliksparte – heisst das konkret, dass ab Mai die beantragte Kurzarbeit auch umgesetzt werden muss. Wie Jens Kubasch, Managing Director von Bucher Hydraulics Schweiz,…