Die acht Mitglieder der «Swiss Alpine Hotels» (vormals Hotelkooperation Frutigland) laden 50 Personen mit Begleitung in ihre Hotels in Adelboden, Kandersteg, Frutigen und Faulensee ein. Gesucht sind Menschen, die während der letzten Wochen Ausserordentliches im Dienste anderer geleistet haben, beispielsweise im Spital, mit Einkäufen für Personen der Risikogruppe oder beim Homeschooling für die eigenen und die Nachbarskinder. Ab sofort können «CO-VID-Helden» auf den Facebook-Seiten der «Swiss Alpine Hotels» nominiert werden. Anmeldungen sind online bis zum 5. Juni möglich. Die Gewinner werden anschliessend ausgelost und können ihren Aufenthalt in einem der acht Mitglieder-Hotels frei wählen.

PRESSEDIENST SWISS ALPINE HOTELS