Wilhelms Granium-Märit in Adelboden – besondere Umstände verlangen besondere Lösungen

Beat und Barbara Wilhelm liessen sich nicht verdriessen. Sie fragten beim Bundesamt für Gesundheit nach und erhielten die Zustimmung für ihren traditionellen Granium-Märit in Adelboden. So verwandelte sich die Terrasse des Adler-Restaurants am vergangenen Samstag in ein wahres Blumenmeer.

Im Einbahnverkehr und mit gebührenden Abständen schlenderten die vielen BesucherInnen durch das reiche, farbenprächtige Angebot und liessen sich für die Gestaltung von Fensterbrüstung, Balkon und Garten inspirieren – Corona zum Trotz. «Wir freuen uns sehr über den regen Besuch und die vielen Vorbestellungen», meinte Barbara Wilhelm nach «geschlagener Schlacht» am späteren Nachmittag. Der beträchtliche Aufwand hätte sich…