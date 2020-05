Als Folge der bundesrätlichen Empfehlungen und allgemeiner Sicherheitsüberlegungen haben die Organisatoren des Festivals entschieden, die für den 14.-16. August 2020 geplante vierte Auflage der Veranstaltung auf 2021 zu verschieben. Das neue Datum wird nach Rück- und Absprache mit anderen Veranstaltern bekannt gegeben.

Leidtragende dieser Massnahme sind zum grossen Bedauern des Veranstalters nicht nur die zahlreichen Besucher, die sich bereits mit Tickets eingedeckt haben, sondern auch die verschiedenen Bands. Freunde dieser Musik werden den Auftritt von Paul Overstreet besonders vermissen, der als einer der erfolgreichsten Songwriter der Country Musik gilt. Bis heute schrieb er 27 Top-Ten-Hits und wurde jeweils in den Jahren 1987-1992 als BMI Songwriter of the Year ausgezeichnet. Nach seinem Auftritt 1989 am ehemaligen Singer/Songwriter Festival Frutigen wäre es dieses Jahr (beinahe) zu einemWiedersehen gekommen. Leider war frühzeitig absehbar, dass er nicht aus den USA ausreisen konnte.

Tickets für 2020 behalten ihre Gültigkeit für 2021 oder können gegen Rückerstattung eingereicht werden.