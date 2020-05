BERUFSPORTRÄT Es muss nicht immer eine Statue oder ein Haufen alter Knochen sein. Oft sind es kleine Keramikfragmente oder Schmuckstücke, die viel zu erzählen haben – über Leben, die vor langer Zeit gelebt wurden und heute unter tiefen Erdschichten verborgen liegen. Die Krattiger Archäologin Dr. des. Josy Luginbühl rückt solche Zeitzeugnisse ins rechte Licht.

KEREM S. MAURER

Man kann weder Indiana Jones noch Lara Croft dafür verantwortlich machen, dass die in Krattigen aufgewachsene Josy Luginbühl Archäologie studierte. Ihr Interesse an vergangenen Zeiten und speziell an der Frage, wie die Menschen früher gelebt haben, entdeckte die 33-Jährige schon viel früher. «Als Kind hab ich mir einen Ägyptologie-Kasten gewünscht. Da konnte ich aus Scherben ein Gefäss zusammenkleben!» Das war noch…