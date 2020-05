Versteckt oder offen platziert, aufwendig oder einfach eingerichtet? Der Mai ist die Zeit, in der die meisten Vögel ihre Nester bauen und Eier legen.

Einige Vögel sind extrem vorsichtig und verstecken ihre Nester so, dass nicht einmal das versierte Auge eines Ornithologen sie finden kann. Dies trifft zum Beispiel bei den Laubsängern und beim Zilpzalp zu. Sie errichten ihre aus trockenem Gras und Halmen lose gebauten Nester im dichten Gestrüpp nahe am Boden. Andere wiederum, wie etwa die Bachstelze und der Hausrotschwanz, sind nicht gerade wählerisch. Sie nisten oft in und an bewohnten Gebäuden, vor allem bei Alphütten und Viehställen.

Ein Hundert-Kilo-Horst

Die grössten Nester, die Horste genannt werden, bauen die Adler. Diese sind meistens in unzugänglichen und überhängenden Felswänden zu…