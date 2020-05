Schenkt der Lockdown Zeit und Musse fürs Lesen? Wenn ja, dann wurde die Lust auf das Buch nicht unbedingt in den Büchershops im Kandertal gestillt. Die Meinungen der Betreiberinnen sind einhellig.

RETO KOLLER

Seit sechs Wochen sind auch die Buchhandlungen im Kandertal zugeriegelt, Verkäufe werden ausgeliefert. Wie sich die Kunden in der Lockdown-Zeit verhielten und was die Betreiberinnen von der baldigen Wiedereröffnung ihrer Shops erwarten, zeigt eine Umfrage in Frutigen, Reichenbach, Adelboden und Kandersteg.

Kinderbücher statt Weltliteratur

Heidi Schwarz betreibt an der mittlerweile menschenleeren Adelbodner Dorfstrasse ihr Geschäft «Buch&Tuch». Sie lieferte den gewünschten Lesestoff entweder direkt per Post oder an eine Abholstation aus. Auf ihrer Website sind die Links zu Verlagen wie…