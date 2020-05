Ein Schüler der Oberstufenschule Frutigen schlug mittels petitio.ch vor, die Grünfläche vor dem Schulgebäude in einen Pausenplatz mit Pingpong-Tischen umzufunktionieren (der «Frutigländer» berichtete). Als Auslöser für diesen Vorstoss gab er an, dass die bestehenden Tischtennisplatten aus Sicherheitsgründen abgebaut werden müssten. Sie würden wichtige Fluchtwege behindern. Wie sich allerdings herausstellte, beruhte diese Annahme auf einem Missverständnis. Laut Schulleiter Matthias Zaugg gibt es seitens der Gemeinde keine Aufforderung, die Tische zu entfernen. Aufgrund dieses Missverständisses zog der Schüler seine Petition am Mittwoch zurück. Da er eine Nutzung der Grünfläche jedoch weiterhin für erstrebenswert hält und mit diesem Anliegen innerhalb kürzester Zeit knapp 100…