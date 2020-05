Der Präsenzunterricht in den Schulen geht in die zweite Woche. Hygiene und Abstand sind auch hier wichtig. Doch grosse Klassen und bauliche Grenzen setzen in der Praxis Limiten.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Wie die erste Schulwoche mit Präsenzunterricht theoretisch aussehen könnte, war allen klar. Gerade in Schulhäusern, in denen es Klassen mit bis zu 26 Jugendlichen gibt oder Gruppenräume fehlen, sieht die Realität aber anders aus. Als Beispiel hat der «Frutigländer» in der Oberstufenschule Frutigen und im Widi-Schulhaus nachgefragt, was funktioniert hat und was nicht.

Viel Energie im Widi

Es sind Massnahmen, die mit wenig Zusatzaufwand umsetzbar sind. Die Einhaltung ist jedoch wichtig. Im Widi-Schulzentrum treffen sich die Klassen morgens in bestimmten Zonen vor dem Schulhaus. Beim ersten…