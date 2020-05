Ein Wechsel in der Chefetage und ein ungewisser Sommer: Die Elsigenalpbahnen erleben derzeit turbulente Zeiten. VR-Präsident Marco Trachsel aber beklagt sich nicht. Stattdessen preist er den Innovationsgeist seines Unternehmens.

JULIAN ZAHND

An Gesprächsstoff mangelt es an diesem nasskalten Donnerstagmorgen an der Talstation der Elsigenalpbahn nicht. Die jüngsten Beschlüsse des Bundesrates zum Lockdown sind gerade mal einen Tag alt, Gewissheiten für die Bergbahnen lieferten sie aber keine: Erst am 27. Mai will die Landesregierung entscheiden, ob die Bahnen wieder laufen können – rund zehn Tage vor dem theoretischen Saisonstart.

Trotzdem mangelt es hier auch nicht an Arbeit. Denn die Bahnen müssen bereit sein, wenn es losgeht, zumal der Branchenverband Seilbahnen Schweiz lange auf eine…