HOTELLERIE Mit dem Verkauf und Abriss des «Rustica» verschwinden 15 Zimmer im Angebot der Gemeinde. Was sagen die lokalen Gastgeber zu René Meyers Verkaufsentscheid?

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Ich bedaure es. Das Angebot an Hotels dünnt zusehends aus, obwohl im Frutigresort auch wieder Zimmer im Bau sind. Bei der Auslastung, die die Frutiger Hotels verzeichnen, glaube ich aber nicht, dass es ein weiteres Hotel oder einen ‹Ersatz› braucht», sagt Philipp Blaser vom Hotel National. Ein Teil der «Rustica»-Logiernächte werde unter den bestehenden Hotels verteilt, an den stark frequentierten Daten wie Silvester, Ski-Weltcup Adelboden sowie an einigen Wochenenden würden Gäste hier eben nichts mehr finden. «Frutigen war aber schon immer das Auffangbecken für die Tourismusorte. Wir erhalten, wer…