BundesrätInnen sieht man in Corona-Zeiten praktisch täglich am Bildschirm. Deren Kommunikationschefs bleiben diskret im Hintergrund. Wie geht es dem gebürtigen Frutiger Peter Lauener, der seit gut acht Jahren für Bundesrat Alain Berset arbeitet?

«Frutigländer»: Peter Lauener, wie erleben Sie als Kommunikationschef im Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) diese ausserordentliche Zeit?

Eigentlich hat das Virus unseren Berufsalltag kaum verändert – oder doch: Es muss einfach alles doppelt so schnell gehen. Unter normalen Bedingungen sind die Prozesse in der Verwaltung klar strukturiert und etwas träge. Die Kommunikation hat darin ihren zugewiesenen Platz. Alles wird gegengelesen, diskutiert, korrigiert und viele Fachleute und Stellen werden einbezogen. In der ausserordentlichen Lage…