Rückzug hinter die eigenen Landesgrenzen – oder jetzt erst recht mehr internationale Zusammenarbeit? Die Corona-Krise gibt beiden Tendenzen Auftrieb, sie verstärkt die gesellschaftliche Polarisierung. Aber wer hat die besseren Argumente?

TONI KOLLER

Als das Coronavirus im März auch in der Schweiz um sich griff, reagierten weite Bevölkerungskreise sofort: «Grenzen zu!», lautete der Reflex. Er war insofern berechtigt, als die Krankheitsfälle im grenznahen Ausland – in Frankreich und namentlich in der Lombardei – ein bedrohliches Mass angenommen hatten. Wenn es draussen stürmt, schliesst man Türen und Fenster. So dauerte es nicht lange, bis der Bundesrat die Einreise ins Land nur noch für «systemrelevante» Grenzgänger und Grenzgängerinnen zuliess. In einer Pandemie gilt es, so gut wie…