AUSDAUERSPORT Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Frutigland beteiligten sich am gesamtschweizerischen Lauf-Event «One Million Run». Ziel dieses Anlasses war es, am Samstag und Sonntag innert 48 Stunden gemeinsam eine Million Kilometer zu laufen. Letztlich wurde das hochgesteckte Ziel sogar übertroffen: Am Sonntagabend um 20.30 Uhr waren 1 124 737 Kilometer registriert.

Als die Reichenbacherin Ariane Fahrer vom «One Million Run» las, war sie sofort begeistert. Sie motivierte ihren Mann Heinz, die beiden Kinder Benjamin und Elena sowie Hund «Minka» zum Mitmachen. Zusammen marschierten die fünf am Samstag vom Flugplatz Reichenbach der rauschenden Kander entlang bis zum Tropenhaus. Benjamin kam mit dem Bike mit, weil er in Frutigen den Pumptrack nutzen wollte. Unterwegs nutzte…