Wer gerne auf Rollen und Rädern unterwegs ist, findet im Dorfzentrum ein neues Freizeitangebot: Am vergangenen Samstag wurde die Pumptrack-Anlage auf dem Nevada-Areal offiziell eingeweiht. GALERIE

RUTH STETTLER

Wo einst Hockey gespielt, geklettert und früher sogar in einem Hallenbad geplanscht wurde, wo vor noch nicht langer Zeit ein bombastisches Alpenbad geplant war, ist nun in Kürze ein einladender Park entstanden. Nachdem an der Herbst-Gemeindeversammlung ein Kredit von 120 000 Franken bewilligt worden war, stand der Neubelebung des Nevada-Areals nichts mehr im Wege. Der Gemeinderat hat dafür verschiedene Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung geprüft und ein entsprechendes Konzept umgesetzt. Drei Grillplätze, Bänke, Gehwege und ein Holzbrunnen zieren nun den Eingang zum Velopark.…