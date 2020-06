Mit einer intelligenten Steuerung der Produktion und Nachfrage sollen die zunehmenden Schwankungen bei der Stromerzeugung künftig ausgeglichen werden. Das Licht- und Wasserwerk Adelboden ist bei einem solchen Projekt mit dabei – und hat Visionen für ein kleines graues Kästchen.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Vorgaben sind klar: Im Rahmen der Energiestrategie 2050 sollen 80 Prozent der Strombezüger bis 2027 mit digitalen Verbrauchszählern ausgestattet werden. Damit ist die Fernabfrage durch den Stromlieferanten möglich, was unter anderem die Rechnungstellung vereinfacht. Das Licht- und Wasserwerk Adelboden (LWA) hat eine einfache Installation mit dieser Möglichkeit bei rund 200 seiner 4500 Messstellen derzeit in Betrieb, doch wenn die flächendeckende Umrüstung kommt, will das LWA mehr aus den…