Die Corona-Krise schweisst zusammen: Auf Anregung der Volkswirtschaft Berner Oberland haben die touristischen Leistungsträger der Region eine gemeinsame Sommer kampagne gestartet.

MARK POLLMEIER

Der Schweizer Tourismus hält es dieser Tage mit Goethe: «Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!» Die Rückkehr der ausländischen Feriengäste ist höchst ungewiss, deshalb hofft die Branche, dass möglichst viele Einheimische den Sommer im eigenen Land verbringen werden. Auch die Volkswirtschaft Berner Oberland hat sich Gedanken gemacht, wie man Besucher in die Region locken könnte. Schon im Mai hatte der Verein touristische Leistungsträger zusammengetrommelt, um über eine gemeinsame Marketingaktion zu diskutieren. Offenbar mit Erfolg: Am gestrigen Montag wurde die Sommerkampagne…