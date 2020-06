Am vergangenen Donnerstag öffnete auch die Brocki des Frauenvereins wieder – natürlich mit einem entsprechenden Schutzkonzept: Zuerst müssen sich Kunden die Hände desinfizieren. Am Eingang stehen zudem drei Körbe bereit. Beim Betreten der Brocki muss jeder Besucher einen davon mitnehmen. So können die Betreiberinnen ganz einfach kontrollieren, dass sich maximal drei Personen in der Brocki aufhalten. Die Körbe werden nach Gebrauch desinfiziert und wieder vor die Tür gestellt. Auf dem Boden des Geschäfts sind weiter mit Pfeilen ein Rundgang sowie die Abstände signalisiert und der Kassenbereich ist mit einer Plexiglasscheibe geschützt. Ausserdem werden auf Wunsch Schutzmasken zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Wiedereröffnung brachten viele Kunden Waren in die Brocki. Einige hatten den…