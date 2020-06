GEOGRAFIE Der Name «Gaster» im Kanton St. Gallen leitet sich wahrscheinlich vom lateinischen Wort «castrum» ab und nimmt Bezug auf eine angebliche römische Wehranlage auf dem Hügel Gasterholz (zwischen Schänis und Kaltbrunn). Auch wird vermutet, dass der Name an ein spätrömisches Kastell in Weesen erinnert. Der Namensgeber fürs Gasteretal oberhalb Kandersteg soll identisch sein. Ob auf dem Burghügel bei Selden wirklich ein römisches Kastell gestanden hat, in dem Soldaten einquartiert waren, lässt sich nicht eindeutig belegen. «Gasteren» bedeutet im Kandersteger Dialekt angeblich auch so viel wie «übernachten». Diese Variante ergäbe also ebenfalls Sinn: Früher war Selden, der hintere Teil des Tales, ganzjährig bewohnt.

Bis Ende 2002 war der Wahlbezirk Gaster eine Untereinheit des Kantons…