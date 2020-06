Seit dem 8. Juni darf in der Schweiz wieder offiziell musiziert werden. Nach einer mehrwöchigen Pause nehmen die Musikgesellschaften allmählich wieder den Probebetrieb auf – teils unter erschwerten Bedingungen und mit geändertem Programm. Der «Frutigländer» hat nachgefragt, was die Vereine in nächster Zeit vorhaben.

Zwischen Kandersteg, Adelboden und Krattigen schwiegen seit Mitte März die Blasinstrumente. Grössere Zusammenkünfte waren nicht mehr erlaubt, und die beim Musizieren unvermeidlich herumfliegenden Tröpfchen sogar gefährlich gewesen. Doch nun geht es wieder los. Einige Vereine haben die ersten Proben schon hinter sich, andere stehen kurz davor.

Spezielle Bedingungen zum Start

Die Frutigmusig hat ihren Probebetrieb unter dem Schutzkonzept des SBV gleich am 8. Juni wieder…