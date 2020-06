140 Kinder und Erwachsene spielten sich durchs Dorf

Seit vergangenem Samstag sind die 26 Posten von «Spiel dich durch Adelboden» eingerichtet (der «Frutigländer» berichtete). Der Parcours führt vom Märitplatz übers Hotel Hari bis zur Freizeit- und Sportarena. Alle 26 Spiele tragen witzige Namen und sind den Spiel-Paten – einheimische Geschäfte oder Unternehmungen – angepasst. 140 Kinder und ihre Eltern versuchten sich am Eröffnungsanlass an den Posten. Es galt etwa Käse zu rollen, Leiter-Golf zu spielen oder mit dem Vogellisi Kräuter zu sammeln. Bereits am Vorabend streiften geladene Gäste durchs Dorf und versuchten sich an den Spielen. Anschliessend informierte Projektleiterin Gaby Kaufmann über die Vorgeschichte des Angebots. Gemeindepräsident Daniel von Allmen gratulierte der…