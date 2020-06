PORTRÄT Heinz Michel wohnt allein in seinem Haus an der Oberen Bahnhofstrasse in Frutigen. Der Rentner hat sich dem knorrigen Holz verschrieben. Seit Jahren stellt er daraus grosse und kleine Ziergegenstände her.

KATHARINA WITTWER

Langweilig wird es Heinz Michel nie. Ob er seinen Holzvorrat noch verarbeiten kann, bezweifelt er. Das «Holz-Gen» wurde dem Schreinersohn aus Brienz in die Wiege gelegt. Sein beruflicher Werdegang ging jedoch in eine andere Richtung: Er arbeitete vorerst bei der Gornergrat Bahn. Nachdem er seinen Wohnsitz an die Obere Bahnhofstrasse in Frutigen verlegt hatte, war er bis zur Pensionierung bei der BLS tätig.

Das Material muss jahrelang trocknen

Hobbys waren dem heute 82-Jährigen stets wichtig. Im Sommer war Michel beinahe jede freie Minute in den Bergen am…