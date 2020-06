Zu Beginn der Corona-Krise herrschte in vielen Destinationen Katerstimmung. Inzwischen ist wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Eine Umfrage bei verschiedenen Gastgebern im Frutigland zeigt, dass zahlreiche Schweizer die dringende Bitte des Bundesrates befolgen und im Inland Ferien buchen.

KATHARINA WITTWER

Seit dem Ausbruch der Corona-Krise in Europa gingen bei den Hotels statt Buchungen teilweise im Minutentakt Stornierungen ein. Nachdem die meisten Häuser vorerst für unbefristete Zeit schliessen mussten, verharrten potenzielle Urlauber in einer abwartenden Position. «Wir wurden nach den ersten Lockerungen gleich aktiv und verschickten unseren Stammgästen einen Newsletter und etwas später die Printangebote», sagt Franziska Richard, Hotelière des Parkhotels Bellevue in Adelboden.…