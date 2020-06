Schon länger bestand in der Gemeinde der Wunsch nach einem neuen und «zeitgemässen» Gemeinschaftsgrab. Eine siebenköpfige Arbeitsgruppe erarbeitete während gut zwei Jahren Ideen und passte ein erstes Projekt an. Grund dafür war die Rückweisung an der Gemeindeversammlung im Juni 2018 wegen zu hoher Kosten.

Im Beisein von Gemeinderat, Gemeindeangestellten, Mitgliedern der Arbeitsgruppe, Pfarrer Markus Lemp sowie Vertretern einiger ausführenden Firmen fand gestern Morgen der Spatenstich statt. Die Bauarbeiten dauern ungefähr zwei Monate. Die Einweihung mit einem Gottesdienst ist für Ende August geplant. Das genaue Datum ist noch nicht bekannt.

KATHARINA WITTWER